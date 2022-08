Leerlingen die papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op leestest

Leerlingen die aangeven dat ze vooral papieren boeken lezen scoorden duidelijk beter op de PISA 2018-leestest. PISA, het "Programme for International Student Assesment", is het driejaarlijkse internationale onderzoek van de OESO om de kennis en vaardigheden van 15-jarigen te meten. "Vergeleken met leerlingen die weinig of nooit lezen, scoren leerlingen die vooral papieren boeken lezen 49 punten meer", staat te lezen in de studie. Ter vergelijking: de OESO beschouwt 40 punten als het equivalent van één schooljaar aan kennis en vaardigheden.