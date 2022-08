Man opgepakt die brand heeft gesticht in duinen van Blankenberge

Het waren voorbijgangers die vuur opmerkten in de duinen van Blankenberge. De lokale politie van Blankenberge-Zuienkerke was snel ter plaatse en kon zelf de vlammen blussen en erger voorkomen. Daarna kwam de brandweer nog eens alles controleren.

In de buurt van de brand kon de politie een man van 34 oppakken. De man wordt ervan verdacht de brand in de duinen te hebben aangestoken. Hij werd verhoord en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter in Brugge. Die zal beslissen of hij aangehouden wordt.