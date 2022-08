Natuurvereniging wil nieuwe loods voor witloofboer op de grens van Sint-Pieters-Leeuw met Anderlecht tegenhouden

Witloofteler Eddy Crispel zegt dat ze rekening gaan houden met de beslissingen van de raad. “Maar die loods is wel nodig om het voortbestaan van ons bedrijf te verzekeren”, zeg Crispel. “De vierde generatie is er intussen aan de slag. Het is die loods bouwen of stoppen. We willen er onder andere grondwitloof kweken. De fauna en flora aan die beek gaat geen last hebben van die loods. We respecteren ook de afstand tot de beek.”