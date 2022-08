Nieuwe kaaimuur ingehuldigd in Blankenberge: "We zijn nu beschermd tegen een 1000-jarige storm"

De vernieuwingen moeten Blankenberge beter beschermen tegen een zogenaamde 1000-jarige storm. "Met wat we nu allemaal hebben gedaan, zou de Sinterklaasstorm van 2013 nooit zo veel schade hebben aangericht", zegt een trotse burgemeester Björn Prasse (Open VLD). "We zijn nu een stuk meer Waterproof". En dat is nodig, volgens minister Peeters: "We zien het klimaat zienderogen veranderen, met langere periodes van droogte, maar ook hevigere stormen. En daarop moeten we voorbereid zijn.