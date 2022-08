Oscar and the Wolf zal optreden op Pukkelpop en Lowlands na pauze door depressie bij zanger

Oscar and the Wolf zal binnenkort spelen op de festivals Pukkelpop en Lowlands. Dat heeft zanger Max Colombie bekendgemaakt op Instagram. Colombie stelde in juni nog enkele concerten uit om te werken aan een depressie en angsten, maar "zo lang weg zijn van mijn passie, mijn liefde, datgene waar ik voor leef en adem, is ook geen oplossing", schrijft hij.