Overschilderde en verdwenen verkeersborden doen nieuw circulatieplan Kuregem teniet

“Sommige bewoners beweren nu dat ze niet op de hoogte waren en vinden dat ze het recht in eigen handen mogen nemen", reageert het burgercollectief voor meer verkeersveiligheid Heroes For Zero. "Dat vandalisme is onaanvaardbaar, we rekenen op de burgemeester en de politie voor de handhaving. Een klein groepje dat zich boven de wet plaatst mag niet dicteren wat er in Kuregem gebeurt.”