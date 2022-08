Paal op Stelten zet Vlaamse artiesten dit jaar extra in de schijnwerpers

Deze zomer staat de agenda van Willy Sommers helemaal vol en dat is geen toeval, want zaterdagavond bewees Sommers dat hij nog steeds razend populair is. Het publiek danste gretig mee op zijn nieuwe single 'Posterboy', waarmee hij ook genomineerd is voor de Radio 2 Zomerhit en die wil hij maar al te graag winnen. "Ik hoop dat ik bij de laatste tien ga eindigen, maar de concurrentie is heel groot", zegt Sommers. "De nieuwe generatie met artiesten zoals Pommelien Thijs, Maksim, Paulien en Metejoor zijn zware concurrenten. Als ancien tussen al dit aanstormend talent vind ik de nominatie voor de Zomerhit ook al een overwinning op zich.

Ook nog op het podium in Paal stond Helmut Lotti en dat was voor hem een beetje terug thuiskomen. Hij woonde voor lange tijd in Beringen en heeft nog veel vrienden en fans in Limburg. Helmut, altijd nog met wat stress, voor een optreden, bewees nogmaals hoe veelzijdig hij is als artiest. "Op festivals zing ik graag een beetje van alles", zegt Lotti. "Samen met mijn band steek ik graag een eclectische mix van Elvis, rock, ambiance en Vlaamse muziek in elkaar."