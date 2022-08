"Verboden om dood te gaan": overdaad aan absurde wetten in Frankrijk inspireert jurist tot nationale wedstrijd

Die "regeltjesinflatie" in Frankrijk is namelijk niet altijd serieus bedoeld. Zo was het UFO-verbod in Châteauneuf-du-Pape een reclamezet om de lokale wijn wereldwijde aandacht te geven. Dat gebeurde... en tegelijk is er nog nooit een UFO gespot.

Dat de burgemeester van Sainte-Colombe-sur-Seine vrouwen wilde verbieden om zich voort te planten, was dan weer een pure protestzet. De lokale kraamkliniek in een naburige stad moest namelijk sluiten en dat wou de burgemeester "compenseren". "We hebben in die zin een decreet uitgevaardigd dat zeker op een provocatie lijkt, maar het is vooral een krachtige en symbolische daad die beantwoordt aan een eenzijdige beslissing met ernstige gevolgen", klonk het destijds.

Dat Pokémon in Bresolles niet langer welkom waren, kwam voort uit de bezorgdheid over jonge mensen die aan hun telefoon gekluisterd door de straten van de stad slenterden. De viagraverdeling in Monterau was dan weer een antwoord van de burgemeester op een school die met sluiting bedreigd was, door een tekort aan leerlingen.

Het muggenverbod in Briollay was ten slotte een gevolg van de overstroming van de Sarthe in juli 2018, wat leidde tot een grote aanwezigheid van muggen in de stad. De inwoners klaagden zo hard bij het stadsbestuur over die "invasie", dat de burgemeester het verbod uitvaardigde. "Het is humor, om mensen te laten begrijpen dat ik niets kan doen", verklaarde hij bij AFP.