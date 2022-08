Serge Enckels loopt van Sint-Truiden naar Middelkerke als eerbetoon voor overleden zoontje

In 2019 overleed Kenric, een van de zoontjes van Serge Enckels aan kanker en daar heeft hij het nog steeds moeilijk mee. Samen met zijn vrouw Livia Raskin en zoontjes Kayden en Kenric ging hij regelmatig op vakantie in Middelkerke en elke keer wanneer ze terugkeren naar de kustgemeente worden ze geconfronteerd met het gemis. "Ik kreeg op Facebook een herinnering van een filmpje aan zee waarin Kenric aan het spelen was in het water", zegt Enckels. "Dat raakte mij zo hard dat ik iets moest doen met die pijn. Ik kreeg het in mijn hoofd om naar Middelkerke te lopen als eerbetoon voor Kenric en als ik iets in mijn hoofd heb, moet ik dat gewoon doen."