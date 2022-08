Stal van landbouwer in Ichtegem volledig uitgebrand: "We wilden net met iets nieuws beginnen"

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Voor landbouwer Pascal en zijn vrouw komt de brand op een zeer moeilijk moment."We zijn aan het uitkijken naar iets anders. Zes jaar geleden hebben we de boerderij overgenomen van mijn vader, we hadden zelfs een hoevewinkeltje. Maar nu zijn we op een punt gekomen dat we iets anders willen. Daar waren we volop mee bezig en waren al bezig met onze dieren weg te doen. Vorige week hadden we de zeugen al laten weghalen en de biggen zijn onlangs weg. Er waren dus geen dieren in de stallen"