Geen kaarsjes meer op plek in Temse  waar de jongen is doodgereden: "Het gras heeft vuur gevat door brandende kaars"

Op die plek in Temse is vorige week de jongen van 16 om het leven gekomen na een aanrijding met vluchtmisdrij. De bestuurder van 33 uit Sint Niklaas is aangehouden. Op de plaats van het ongeval hebben de voorbije dagen familie en vrienden bloemen en skateboards gelegd en kaarsjes aangestoken. Maar door de droogte is het gras in de berm echter kurkdroog. En dat kurkdroge gras vatte vermoedelijk vuur door enkele kaarsen die er waren aangestoken. Het was een marktkramer die voorbij kwam en de brand opmerkte. De man alarmeerde meteen de hulpdiensten. De brandweer van de post Temse kwam blussen. Er wordt nu gevraagd om voorlopig geen kaarsen meer te laten branden tot de droogte voorbij is.