Terug thuis na een voettocht van Aalst naar Santiago De Compostella: Familie en vrienden organiseren verrassingsfeest

Bert is al 13 jaar samen met zijn vriendin Katrien. Toen ze hem opwachtte in Santiago De Compostella vroeg Bert haar ten huwelijk. Ze zei volmondig "ja". Katrien had het aanzoek ergens wel voelen aankomen maar was toch zeer ontroerd. "Niet iedereen krijgt een huwelijksaanzoek voor de kathedraal van De Compostella, dus dat doet wel iets met een mens" Daarna vertrok Bert opnieuw, maar nu richting Aalst. Gisterenavond is hij daar aangekomen en opgewacht door vrienden en familie, die voor een verrassingsfeest hadden gezorgd .