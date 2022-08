Politie blikt terug op Reggae Geel: alles rustig verlopen, wel 109 mensen betrapt met drugs

De politie kijkt tevreden terug op het festival Reggae Geel. "Het verkeer is vlot verlopen bij aankomst en vertrek. We hebben ook geen meldingen gehad van gerechtelijke feiten. Bij drugscontroles hebben we wel een aanzienlijk aantal betrapt. In totaal hadden zo'n 109 festivalgangers drugs op zak. Het ging dan vooral om cannabis."