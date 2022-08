Tien Mexicaanse mijnwerkers al vier dagen vast in koolmijn: "Een race tegen de klok"

De klok rond wordt er water opgepompt uit de ondergelopen schachten van een koolmijn in de plaats Sabinas, in de noordelijke Mexicaanse grensstaat Coahuila, waar de tien mijnwerkers vastzitten. Het waterpeil is al gezakt, maar het blijft te hoog om de redding in te zetten. Tien mijnwerkers kwamen woensdagmiddag vast te zitten in de mijn. Door graafwerken stortte een tunnelmuur in, waardoor drie putten van zo'n 60 meter diep onder water kwamen te staan.



Bekijk hier de beelden van de zoektocht naar de tien mijnwerkers: Videospeler inladen...

Vijf mijnwerkers konden nipt ontsnappen aan het dramatische ongeval. Een van hen, Fernando Pompa, vertelde in een interview met een lokaal radiostation hoe hij naar boven werd gehesen in een kar die gebruikt werd om de kolen te vervoeren, nadat de ingestorte muur een enorme stroom water had veroorzaakt.

"Dag en nacht" aan het werk

De directeur van de civiele bescherming zei eerder dat "tijd een cruciaal element was", maar dat er enkele honderden functionarissen "dag en nacht" aan het werk waren om te helpen bij de redding.



Donderdagochtend arriveerden zes duikers van de Mexicaanse Special Forces op de locatie om samen met speurhonden te helpen bij de reddingsoperatie. Maar vier dagen na de instorting blijft het waterpeil te hoog staan en blijft het te gevaarlijk om de duikers naar de mijnwerkers te sturen.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ook gisteren was er hoop toen de autoriteiten overwogen om de duikers te laten starten met hun zoektocht en de ondergelopen mijn veilig te laten betreden. President Andres Manuel Lopez Obrador noemde het gisteren een "beslissend" moment.



Maar tegen de middag zei de gouverneur van Coahuila, Miguel Riquelme, dat het waterpeil toch nog steeds te hoog stond. "Het is een race tegen de klok", zei hij tegen families op de site, volgens Mexicaanse media.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"We hebben nog een beetje hoop"

Heel wat familiedelen trokken naar de mijn om de reddingswerken te volgen en te bidden voor hun geliefden. "We zijn moe, we zijn wanhopig, maar hebben nog een beetje hoop", zei Cecilia Cruz, haar 42-jarige neef, Sergio Cruz, zit vast in de mijn.



De President zei dat het onderzoek naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval en diegenen die instaan voor de veiligheid van de mijn, pas zal starten na de reddingsoperatie.



De deelstaat Coahuila is de belangrijkste steenkoolregio van het land.