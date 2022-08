Vijf nieuwe aanhoudingen in dubbele moord in Braziliaanse Amazonewoud

In totaal zijn nu al negen verdachten aangehouden in de zaak. Ze zouden allen deel uitmaken van een gewapende criminele bende actief in illegale visserij in de regio. Ruben Dario da Silva Villar, Een Colombiaanse drugstrafikant die al enige tijd in hechtenis zit, zou aan de leiding hebben gestaan van de bende, die grote hoeveelheden illegale vis verkocht voor export.

Onder de vijf nieuwe arrestanten zijn drie familieleden van Amarildo 'Pelado' Costa de Oliveira, een lokale visser die als eerste werd aangehouden in de zaak. Zij zouden geholpen hebben met het verbergen van de lichamen van Philips en Pereira.



Dom Philips (57) werkte als journalist voor de krant The Guardian, Bruno Pereira (41) was een Braziliaanse expert gespecialiseerd in inheemse volkeren. Ze waren in het Amazonewoud voor research voor een boek over milieubescherming. Ze werden doodgeschoten. De politie gaat ervan uit dat de moord te maken heeft met de illegale visvangst in het gebied, een activiteit waartegen Pereira zich verzette.