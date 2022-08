"Nooit eerder zoveel verzwakte dieren binnengebracht als afgelopen week": Dierenopvangcentra bezorgd over hittegolf

"Nog nooit werden we geconfronteerd met zoveel opgenomen wilde dieren. Deze week alleen al werden een 300-tal gewonde of verzwakte dieren binnengebracht in ons centrum. Een (triest) record", zo vertelt Ivan Lahousse van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Beernem. "Op dit moment is onze capaciteit maximaal ingevuld."