Waterfeesten in Berlare zijn goed verlopen:"We hebben al sinds mei alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen"

Deze week was er commotie of de Waterfeesten wel konden plaatsvinden nu er al een tijd blauwalg in het water van het Donkmeer zit. De Vlaamse Milieumaatschapij had afgeraden om water-activiteiten te organiseren aan het Donkmeer in Berlare. Volgens burgemeester Katia Gabriëls(Open VLD) was alles onder controle voor de organisatie van de Waterfeesten. Op zaterdag vond Ter Land Ter Donk en in het Meer plaats en dat is een activiteit waarbij deelnemers met een wagentje over een weg op het water moeten om dan zo snel mogelijk het traject af te leggen en de bel te luiden. Een vijftiental vrijwilligers hebben dat gewaagd en wie in het water zou terecht komen, die kreeg onmiddellijk een spoelbeurt met proper water.