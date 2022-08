Zo'n 51.000 mensen bezochten muziekfestival Dranouter: "De beste editie in jaren"

De laatste concerten op het muziekfestival Dranouter zijn nog niet voorbij, maar voor Bavo Vanden Broeck is het nu al één van de beste edities ooit. En dat kan tellen. Vanden Broeck begon op zijn zestiende als vrijwilliger voor het festival en is er zo'n 23 jaar in vaste dienst, waarvan 12 als programmator en verantwoordelijke. "We hebben bijzonder veel bezoekers gehad", zegt hij, "zo'n 51.000. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren wanneer we nog eens zo veel mensen hebben mogen ontvangen, maar het moet zeker al tien jaar geleden zijn. Zaterdag waren we uitverkocht, zondag zo goed als en ook op vrijdag was er bijzonder veel volk."