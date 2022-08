Acteur Arnold Willems (90), bekend als Georges uit "Wittekerke", is overleden

Later ging hij als acteur aan slag bij het dramatisch gezelschap van de BRT. Hij bleef daar in vaste dienst tot 1985. Begin jaren 70 was Willems te zien in het iconische jeugdfeuilleton "De kat". Hij speelde later ook rollen in onder meer "Langs de kade", "Hard labeur", "Merlina", "Het pleintje" en recenter nog "Oud België" en "Coppers".