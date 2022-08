"Magnum P.I"-acteur Roger E. Mosley overleden na auto-ongeluk

"Magnum P.I." was in de jaren 80 een heel populaire serie over een privédetective op Hawaï met in de hoofdrol Tom Selleck. Magnum wordt vaak uit de brand geholpen door T.C. die een toeristisch helikopterbedrijfje runt, maar tijdens de Vietnamoorlog boordschutter was op een helikopter.

Mosley speelde in 158 afleveringen van de serie en schreef en regisseerde er ook één. In 2018 werd de serie nieuw leven ingeblazen met andere acteurs. Mosley kreeg in deze "reboot" ook een klein rolletje als de kapper van T.C., die in de nieuwe serie vertolkt wordt door Stephen Hill.