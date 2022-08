Adviesgroep Droogte stelt voorlopig geen bijkomende maatregelen voor, "maar situatie is wel degelijk ernstig"

"We zijn beter voorbereid tegen de droogte dan een paar jaar geleden. We hebben meer cijfers voorhanden, er is een afwegingskader, een strategisch plan rond de watervoorraad en er worden tal van acties uitgevoerd via de Blue Deal van minister Demir", vertelt Smet. "Dat werpt zijn vruchten af, maar de situatie is ernstig en we moeten zeker spaarzaam blijven omgaan met het water dat we hebben."