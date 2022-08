Pingu is zijn stem kwijt: Italiaanse stemacteur Carlo Bonomi overleden

In Italië is de stemacteur Carlo Bonomi overleden. Zijn naam mag niet dan zo bekend in de oren klinken, dat doet zijn stem wel. Bonomi was de vertolker van het animatiefiguurtje Pingu, de uit klei opgetrokken kleine pinguïn. Hij bedacht ook diens originele taaltje, nadat hij dat eerder ook al had gedaan voor de wereldberoemde animatieserie "La Linea".