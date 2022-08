Naar de autokeuring gaan, kan vanaf volgende week weer in alle provincies zonder afspraak

In Oost- en West-Vlaanderen, en een deel van Vlaams-Brabant, was het sinds vorige week hier en daar uitzonderlijk mogelijk om een auto zonder afspraak aan te bieden. Maar op de gekozen dagen leidde dat bij de keuringscentra in kwestie tot een stormloop, uiterst lange wachtrijen en verkeershinder.

De problemen begonnen begin deze maand, toen de keuringscentra van SBAT in Oost-Vlaanderen en KM in West-Vlaanderen na de coronapandemie gedeeltelijk een autokeuring zonder afspraak hadden heringevoerd. Sinds de eerste uitbraak was voor een keuring steeds een afspraak nodig. Maar het regime zorgde voor een overrompeling op de schaarse locaties waar een autokeuring zonder afspraak uitgevoerd kon worden. Deels omdat een afspraak in enkele keuringsstations vele weken op voorhand moet worden ingepland.

"Voor veel mensen blijkt deze vrije aanbieding een belangrijk vangnet maar is één dag per week ontoereikend", zegt Peeters na het overleg. De minister ziet amper problemen in de rest van Vlaanderen, waar een keuring zonder afspraak steeds kon. "Ik heb geëist dat alle keuringscentra zich zo snel mogelijk aanpassen", klinkt het maandag. "De keuringscentra moeten bovendien kunnen garanderen dat iemand die voor een herkeuring terug moet komen, dit binnen de voorzien periode kan."

De nieuwe regeling gaat in vanaf dinsdag 16 augustus, dat betekent dat het huidige regime deze week nog van kracht is.