Automobilist belandt in maïsveld na politieachtervolging in Riemst

De politie stelde zaterdag vast dat de man zo'n 160 kilometer per uur reed op de Bilzersteenweg, terwijl daar maar 70 kilometer per uur is toegelaten. De patrouille wou de man aan de kant zetten en controleren, maar de bestuurder vluchtte weg. Daarbij begon hij ook te spookrijden en bracht daardoor andere bestuurders in gevaar. Uiteindelijk belandde de bestuurder met zijn auto in een maïsveld. Een van de wielen van zijn auto was losgekomen.

Zowel de bestuurder als zijn passagier vluchtten nog te voet weg. De politie kon de passagier, een vrouw van 21 jaar terugvinden aan de rand van het veld. Maar de bestuurder is nog altijd spoorloos, ondanks een zoekactie met een speurhond. De politie kon intussen zijn identiteit achterhalen en is dus nog altijd op zoek naar hem.