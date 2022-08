In Afrika moet Amerikaans minister én topdiplomaat Blinken op eieren lopen: waarom zijn rondreis zo spannend is

Maar de tijd dringt, want niet alleen de groeiende invloed van China is een kopzorg voor de Amerikaanse regering. Ook Rusland is aan een inhaalbeweging bezig en de oorlog in Oekraïne heeft de verhoudingen alleen nog maar scherper gesteld. Toen de VN-Veiligheidsraad na de inval van Rusland in februari stemde over een veroordeling van die invasie, onthielden 17 Afrikaanse landen zich. Dat was meer dan de helft van alle onthoudingen. Het lijkt sindsdien alsof de Koude Oorlog terug is van nooit weggeweest in Afrika en alsof de oude vriendschapsverdragen tussen Maputo en Moskou en tussen Kinshasa en Washington van onder het stof zijn gehaald. Al ging het bij sommige landen zoals Zuid-Afrika vooral om hun soevereiniteit: "Wij hebben de oorlog in Oekraïne nooit gewild en wij willen niet in een rol geduwd worden als bondgenoot of als vijand", zei Naledi Pandor.