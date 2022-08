Bloementapijt op Grote Markt Brussel deels aangepast door aangekondigde hittegolf

Normaal wordt het evenement om de twee jaar georganiseerd, maar door de pandemie werd de editie van 2020 noodgedwongen afgelast. Het laatste echte Bloementapijt dateert dus van 2018. Dit jaar is het geen virus dat roet in het eten dreigt te gooien, maar wel de aangekondigde hittegolf die deze week over ons land rolt.