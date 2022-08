Bom uit WOII tot ontploffing gebracht die kwam bloot te liggen door droogte in noorden van Italië

In het noorden van Italië is gisteren een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Volgens lokale media werden uit voorzorg 3.000 mensen geëvacueerd. De bom van 450 kilogram werd ontdekt in de rivier de Po nabij Mantua. De bom kwam bloot te liggen, doordat het waterpeil van de rivier erg gezakt is door de extreme droogte in de regio.