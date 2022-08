Brandtorenwachter Kalmthoutse Heide: “Met zulke temperaturen altijd bang voor brand”

Op de Kalmthoutse Heide houden brandtorenwachters met argusogen het natuurgebied in de gaten. “Met de hittegolf op komst, is de vrees voor een brand altijd wat groter”, vertelt brandtorenwachter Bert De Vynck op Radio 2 in Antwerpen. Hij is ook opgelucht met het permanente rook- en vuurverbod dat vanaf vandaag ingaat in de Vlaamse bossen.