Crammerock in Stekene uitverkocht: "Mensen die nog op ticket hopen, kunnen op de wachtlijst"

Over een kleine maand is het zover, dan vindt in Stekene de 31ste editie van Crammerock plaats. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september kan je er gaan kijken naar onder meer Admiral Freebee, Eefje De Visscher en Compact Disk Dummies. Maar wie nog geen ticket heeft, is hopeloos te laat. "Alle 36.000 kaarten zijn intussen de deur uit", vertelt organisator Geert Robbrecht. "Het is fantastisch dat we nu al uitverkocht zijn, zeker omdat we nog enkele namen moeten bekendmaken."