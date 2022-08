Vlaams minister van Media Benjamin Dalle wil dat influencers hun adres niet hoeven te delen op sociale media

Verschillende influencers kregen de afgelopen tijd een waarschuwing van de federale overheidsdienst Economie in de bus. Die wees hen erop dat ze hun adres en een ondernemingsnummer moeten vermelden op hun profielen op sociale media. Dat is namelijk al een aantal maanden verplicht voor iedereen die online reclame maakt en daarvoor betaald wordt. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 80.000 euro. De nieuwe regelgeving is het gevolg van een Europese richtlijn.