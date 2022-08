Hitte tijdens Dodentocht, organisatie vraagt omwonenden emmers met spons buiten te zetten

Hoge temperaturen en een laag aantal vrijwilligers, zo valt deze 53e editie samen te vatten. Het tekort aan vrijwilligers heeft ook een negatief gevolg: "de bagageservice in de post halfweg zal worden geschrapt", zegt Ilse Robyn.

"Normaal gezien rekenen we op 1.300 vrijwilligers, maar nu zijn dat er 45 minder, waardoor we jammer genoeg die service moeten schrappen. " Wat hield die service dan concreet in? "Wandelaar konden hun bagage aanbieden in het centrum van Bornem, waarna wij die bagage dan vervoeren naar de post halfweg. Komen ze terug in Bornem, dan halen ze gewoon hun bagage opnieuw op. Het transport van en naar de post halfweg zal er dit jaar dus niet zijn", benadrukt Robyn.