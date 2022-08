Eerste bewoners woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot keren terug na zware brand: "Het is onze thuis"

Drie weken later kunnen de eerste bewoners terugkeren naar hun vertrouwde kamer. Vandaag komen zo’n 77 mensen terug. Morgen en woensdag komt er nog een deel. De bewoners zijn opgelucht. "Het is zalig om terug te zijn", zegt bewoonster Christiane. Zij verbleef de afgelopen weken in woonzorgcentrum De Kouter in Oud-Heverlee. "Daar zijn we heel goed ontvangen, maar ik ben toch heel blij dat ik terug hier ben. Het is en blijft onze thuis, hé."