Ex-guerrillastrijder legt eed af als eerste linkse president van Colombia: "Ik wil een sterk, rechtvaardig en verenigd Colombia"

Petro haalde het in juni met een uitgesproken progressief programma van zijn tegenstander Rodolfo Hernández. Nu mag hij zich dus officieel de eerste linkse president van Colombia noemen. Het Zuid-Amerikaanse land is van oudsher conservatief. De sociale kloof is er groot, maar tot nu toe had de linkse politiek een slechte reputatie vanwege de associatie met gewelddadige guerrillagroepen die al decennia lang terreur zaaien. In Colombia vochten jarenlang linkse rebellengroepen, zoals de FARC, ELN en M-19, tegen voornamelijk rechtse regeringen.

Guerrillabeweging M-19, waarvan Petro lid was, legde in 1990 de wapens neer en vormde zichzelf om tot een politieke partij. Petro stapte mee in de politiek, maar ging al snel in ballingschap, onder andere in België, nadat verschillende ex-rebellen die in de politiek gestapt waren, vermoord werden. Eind jaren 90 keerde hij terug naar Colombia en was hij onder meer enige tijd burgemeester van de hoofdstad Bogota. Na twee eerdere mislukte presidentscampagnes (in 2010 en 2018) komt Petro nu toch aan de macht.