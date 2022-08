Gent heeft tijdelijk donkere escaperoom om mensen leefwereld van blinden en slechtzienden te leren kennen 

"Een actie, zoals een glas water inschenken, is niet altijd vanzelfsprekend voor blinden", vertelt Santens. "Zij kunnen bijvoorbeeld niet zien wanneer ze bij de rand zitten en gieten er dan over. Ook eten maken is niet evident. Als een recept vraagt om 100 gram bloem zit je vast als je geen hulpmiddelen hebt. Een van die hulpmiddelen is bijvoorbeeld een sprekende weegschaal die je het gewicht vertelt van wat je wil wegen. Ik kan alvast vertellen dat zo’n weegschaal hier ook terug te vinden is."

De escape room geeft de aanwezige bezoekers alvast meer inzicht in de uitdagingen waar blinden en slechtzienden mee geconfronteerd worden. "Door de duisternis word je geconfronteerd met hoe het voelt om niet of beperkt te zien”, zegt een van de deelneemsters. "Je hebt al snel door dat je aan de hand van de aanwezige hulpmiddelen de raadsels moet zien op te lossen. We hebben al geuren moeten herkennen, een schakelaar vinden in het donker en de sprekende weegschaal moeten gebruiken om iets af te wegen. Mijn papa is ook slechtziend waardoor ik wel eens concreet wilde weten welke problemen hij ondervindt."