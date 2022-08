Oostende Koerse neemt maatregelen na vechtpartij: toegangsverbod en extra security 

Elke maandag tijdens de zomermaanden vinden paardenraces plaats op de Wellington renbaan in Oostende. Om schermutselingen in de toekomst te vermijden, neemt de organisatie nu maatregelen. "Vier heethoofden hebben we een toegangsverbod opgelegd", laat Olivier Orlans van de renbaan weten. "Als ze terugkeren, zal de politie verwittigd worden. Ze mogen nooit nog een voet op de paardenrenbaan zetten."

"Verder zetten we in samenspraak met de politie vier extra securitymensen in. Zij moeten alles in de gaten houden. Na tien jaar en honderd rendagen hebben we dit nog nooit meegemaakt. De rotte appels hebben de sfeer voor iedereen verpest."