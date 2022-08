Kever “Heidehaantje” zorgt voor dorre plekken in heide 

In het natuurgebied Elsakker in Hoogstraten tast het “Heidehaantje”, een keversoort, de heide aan. Daardoor ontstaan er dorre plekken in de heide die in bloei staat. Het Heidehaantje is ook talrijker aanwezig dan andere jaren. “Bovendien is de heide vatbaarder voor ziektes, omdat het verzwakt is door het droge weer”, vertelt Bart Hoeymans, boswachter in de Noorderkempen.