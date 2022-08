Monumentje in Gavere vernield tijdens heraanleg gemeenteplein: "Had geen historische waarde"

In Gavere is er opschudding omdat een monumentje vernield is bij de heraanleg van het plein voor het gemeentehuis. Het monumentje bestond uit stenen van de vroegere waterburcht van Gavere. "Doodjammer dat de gemeente niet geïnteresseerd is in erfgoed en geschiedenis", zegt Luc Bauters, schoonzoon van één van de archeologen die het maakte. Volgens de gemeente had het monumentje geen historische waarde en werd het daarom afgebroken.