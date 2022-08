Puffen en zweten tijdens de komende hittegolf, maar gelukkig weinig tropische nachten in het verschiet

Wat ook meespeelt, is dat deze hittegolf laat in de zomer valt. De dagen worden weer wat korter en de nachten dus langer. "In vergelijking met 21 juni hebben we al anderhalf uur minder zonlicht", zegt Deboosere. Waardoor het 's nachts meer afkoelt en we wellicht minder tropische nachten gaan krijgen. Weerman Bram Verbruggen verwacht een groot verschil tussen de temperaturen 's nachts en overdag. "We verliezen 's nachts zowat 15 graden", zegt hij daarover.