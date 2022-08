Warm, warmer, warmst: hoe uitzonderlijk is een hittegolf en is het wel een goede graadmeter?

Maar zoals weermannen Deboosere en Verbruggen al aangaven, is het eigenlijk interessanter om naar de gemiddelde temperatuur of het afzonderlijke aantal zomerse en tropische dagen te kijken. Ook hun aantal is de laatste jaren toegenomen.

In 1970 hadden we gemiddeld 1,4 tropische dagen per jaar. Nu is dat verviervoudigd tot gemiddeld 5,6 tropische dagen per jaar. In dezelfde periode is het aantal zomerse dagen gestegen van gemiddeld 18 naar 34 dagen in een jaar.