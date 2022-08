Coldplay in exclusief interview met StuBru en MNM: "Wij geweldig? Stromae is pas echt geweldig"

Maar toen Coldplay eind vorig jaar “Music of the Spheres”, hun negende plaat, uitbracht, kondigde de band aan toch opnieuw de wereld rond te zullen toeren. Tijdens die nieuwe tournee is het Coldplay-circus nu voor vier uitverkochte shows in het Koning Boudewijnstadion neergestreken in Brussel.

Wil dat zeggen dat ze een oplossing hebben gevonden voor hun gewetensprobleem? Zo klonk de eerste vraag die MNM-dj Laura Govaerts en ​​Michèle Cuvelier van Studio Brussel in een exclusief interview voorlegden aan frontman Chris Martin en gitarist Jonny Buckland.

“Het was niet één oplossing, het zijn er honderden. En er wordt nog steeds aan gewerkt. We zijn zowat halfweg waar we naartoe willen”, geeft de gitarist van de band toe. “Onze huidige tour is een tentoonstelling van nieuwe technologie met groene ideeën”, vult Martin zijn bandgenoot aan.