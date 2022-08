Juli 2022 is wereldwijd een van drie warmste julimaanden ooit gemeten, records genoteerd in (West-)Europa

De temperaturen stegen gedurende minstens één dag tot boven de 40 graden in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In dat laatste land was dat een primeur. In Coningsby in Lincolnshire werd op 19 juli 40,3 graden gemeten, een absolute recordtemperatuur en de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk ooit een temperatuur van meer dan 40 graden registreerde. Het vorige Britse temperatuurrecord van 38,7 graden (geregistreerd in juli 2019) werd bereikt of overschreden in 46 weerstations in het hele land.