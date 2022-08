Kamal Kharmach volgt Thomas Vanderveken op als presentator van "1 jaar gratis"

Thomas Vanderveken heeft er drie seizoenen van "1 jaar gratis" opzitten, maar krijgt het volgende seizoen van de quiz niet ingepast in zijn agenda. Hij is bezig met een nieuwe seizoenen van "Fackcheckers" en "Alleen Elvis blijft bestaan" en werkt ook aan nieuwe afleveringen van "OnderOns". In het najaar zal hij ook te zien zijn in het programma "Nacht in het museum".