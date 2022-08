"Kamp Waes" komt terug op Eén: "Special forces hebben nog heel wat uitdagingen voor nieuwe kandidaten"

Wie zich inschrijft, is maar best sportief want bij de special forces moet je in topconditie zijn. Zo is een bekende proef bij de Special Forces bijvoorbeeld de Bergham Run: een loopproef waarbij je met een rugzak van 20 kilogram 8 kilometer moet afleggen in 50 minuten.

Meer info over de Special Forces Group vind je op http://www.sfg.be en op www.mil.be. Wie zich geroepen voelt, kan zich nu inschrijven via VRT NU. Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn.