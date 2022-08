Kleuter die van roltrap viel in Shopping 1 in Genk is aan de beterhand

Dicht bij de roltrap is er een speelgedeelte voor kinderen. Wereldhave, de uitbater van Shopping 1, is niet van plan om dat te verplaatsen: "Het speelgedeelte is onder de roltrap en dat staat toch wel los van het ongeval dat afgelopen weekend gebeurd is." Wereldhave wil wel extra waarschuwingsborden plaatsen. "Qua veiligheid is die roltrap in orde", zegt Heidi Lenaerts van Wereldhave. "Er staat een oploopbeveiliging langs de buitenzijde, er hangen stickers op de roltrap dat kinderen altijd onder toezicht van de ouders op de roltrap moeten zijn, maar we gaan bekijken of we nog extra waarschuwingsborden moeten plaatsen."