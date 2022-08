Nieuwe knal in Borgerhout blijkt vuurwerk te zijn

Rond 2.30 uur vannacht was er opnieuw een knal te horen in Antwerpen, deze keer in de Cronjéstraat in Borgerhout. De Blauwe Lijn kreeg veel oproepen binnen en de brandweer en politie kwamen ter plaatse.

Volgens Willem Migom van de Antwerpse politie zou het om vuurwerk gaan. Meer info volgt nog.