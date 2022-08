Studentenrestaurant Alma in Leuven trekt prijzen op

De dagschotels zullen vanaf het nieuwe academiejaar 4,95 euro kosten, een euro meer dan vorig jaar. De tweede categorie maaltijden, zoals spaghetti of vol-au-vent, stijgt met 1,70 euro van 5,30 euro naar 7 euro. De duurste maaltijden, zoals ribbetjes, zullen 10 euro kosten, in plaats van 7 euro vorig jaar. De prijzen van soep en broodjes stijgen ongeveer met 10 procent.

"De afgelopen maanden stegen de prijzen van vele levensmiddelen spectaculair. Sommige basisproducten werden meer dan 20 procent duurder", aldus Alma. "Voeg daar de indexering van de lonen aan toe en het is duidelijk dat die factoren ook een impact hebben op de restaurants van Alma vzw."

Studentenkoepel LOKO toont begrip: "We hebben erover gepraat met Alma. Het kwam erop neer dat de prijsstijging noodzakelijk was, als de vzw volgend jaar nog wou bestaan", vertelt voorzitter Bram Schaefer. "We leven in een tijd waarin alles duurder wordt, dat zie je in andere zaken in Leuven ook." Hij voegt wel toe dat LOKO samen met Stuvo KU Leuven subsidies inzet om de goedkoopste maaltijd onder de vijf euro te houden.