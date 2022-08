Ludieke "Valiezekoers" in Mullem verdwijnt (voorlopig) na halve eeuw door gebrek aan vrijwilligers

Meer dan een halve eeuw geleden, in 1971 is de Valiezekoers opgericht door barones Lily de Gerlache. "Zij was toen burgemeester van Mullem", legt Audoor uit. "Sindsdien is het elk jaar georganiseerd." Een mooie traditie en een waarvan de organisatie hoopt dat het nog niet gedaan is. Ze zoekt nieuw enthousiast volk: "We zoeken sociale mensen die beschikbaar zijn om een week mee te helpen rond 15 augustus. Dat is een beetje het probleem ook: mensen beseffen vaak niet dat het niet enkel op de dag zelf is, maar dat het ook om opbouw en afbraak gaat."