Puffen in zorginstellingen voor mensen met beperking en bejaarden: koeling is te duur

De dochter van Marc Van Gestel woont al jaren in het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Wijchmaal, in Peer, maar in de zomer is het vaak meer dan 30 graden op haar kamer. "Eens de warmte binnen zit, is die nog heel moeilijk buiten te krijgen", vertelt Gestel. "Mijn dochter kan 's avonds wanneer het wat koeler is ook niet meer gaan wandelen, douchen of zelfs het raam open zetten, want dan is de begeleiding al naar huis."