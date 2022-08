Limburgse ex-mijnwerkers herdenken ramp Marcinelle: "Mijnwerkers zijn gewoon mijnwerkers, over alle grenzen heen"

"De mijnramp van Marcinelle was een keerpunt in de Belgische geschiedenis. Het Steenkoolakkoord tussen België en Italië werd opgezegd. Italië stuurde na de ramp dus geen mijnwerkers meer naar België", vertelt voorzitter van KS Vriendenkring Michel Dylst. Daarna kwamen er gastarbeiders uit Turkije, Marokko, Griekenland en Spanje. Eén van die mijnwerkers was Kader Zaouad, die net zoals zijn vader in de mijn van Zolder heeft gewerkt. "Antonio Ianetta, de belleman die alle schuld kreeg, zou eerherstel moeten krijgen", vindt Kader. "Ondanks dat hij is vrijgesproken is, is hij naar Canada moeten vluchten. Hij is in eenzaamheid gestorven in 2012. Deze plaats is een plaats van droefheid, maar ook van hoop, liefde en inspiratie. Zodat zoiets in de toekomst niet meer zou gebeuren."