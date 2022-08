Militaire bestuur van bezette regio Zaporozje in Oekraïne wil referendum over aanhechting bij Rusland

Dat de Russen al langer fan zijn van een eenmaking van de regio is geen geheim. In 2014 werd immers ook al eens zo'n referendum georganiseerd, onder meer in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Toen bleek dat een meerderheid van de Russischsprekenden die in de regio woonden graag bij Rusland wilden horen. De uitslag van het referendum werd toen door niemand erkend, behalve door Rusland.

In datzelfde jaar werd ook een referendum georganiseerd over de status van de Krim, het Oekraïense schiereiland in de Zwarte Zee dat door Rusland geannexeerd werd. Ongeveer 97 procent van de bevolking stemde toen om de Krim bij de Russische Federatie te voegen. Ook de uitslag van dit referendum werd door veel landen niet erkend, vooral omdat er erg veel Russische troepen aanwezig waren toen de inwoners moesten stemmen.